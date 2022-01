Sci: Fisi, escluse fratture alla caviglia sinistra per De Aliprandini

08 gennaio 2022 a

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Luca De Aliprandini, caduto questa mattina durante il gigante di Adelboden è stato sottoposto a radiografie all'ospedale di Frutigen, in Svizzera. Gli esami hanno escluso fratture o altri maggiori danni alla caviglia sinistra, coinvolta nell'incidente. Lo rende noto la Fisi in un comunicato. Domenica mattina, per maggiore sicurezza, il vicecampione del mondo della specialità sarà sottoposto ad ulteriori esami presso la clinica La Madonnina di Milano e sarà valutato dalla Commissione medica Fisi.