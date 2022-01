Calcio: Roma, ufficiale l'acquisto in prestito di Maitland-Niles dall'Arsenal

08 gennaio 2022 a

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Ainsley Maitland-Niles è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il 24enne inglese arriva in prestito dall'Arsenal fino al 30 giugno 2022. Lo rende noto il club giallorosso in un comunicato sul proprio sito ufficiale. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto dall'Arsenal, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, di Ainsley Maitland-Niles. Cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, Maitland-Niles ha collezionato in totale 132 presenze con i Gunners, oltre a 5 partite nella nazionale inglese. In carriera ha indossato anche le maglie di West Bromwich Albion e Ipswich Town".