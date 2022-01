08 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - L'Assemblea della Lega calcio ha deciso all'unanimità che per la 22esima e la 23esima giornata del massimo campionato in programma nei week-end del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa di mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico.