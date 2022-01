08 gennaio 2022 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Sono 197.552 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Centottantaquattro le vittime che portano il totale dall'inizio della pandemia a 138.881. I tamponi in più da ieri sono 1.220.266 con un tasso di positività del 16,2%. Si registrano inoltre +339 ricoverati e +58 in terapia intensiva.