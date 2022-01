08 gennaio 2022 a

Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è il giocatore del mese di dicembre. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota. La consegna del trofeo e della card 'Player Of The Month' avverranno nel pre-partita di Fiorentina-Genoa, in programma lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze.