Pattinaggio: Europei velocità, Lollobrigida bronzo nei 1500 metri

Heerenveen, 8 gen. -(Adnkronos) - Due giornate e due medaglie di bronzo per Francesca Lollobrigida ai Campionati Europei di pattinaggio di velocità in corso di svolgimento a Heerenveen, in Olanda. La 30enne dell'Aeronautica Militare, dopo il podio di ieri sui 3000 replica anche sui 1500 metri dove firma un'altra grande prestazione che le vale il secondo bronzo continentale in questa rassegna continentale, il primo in assoluto per lei sulla distanza.

Lollobrigida chiude con il tempo di 1'54″505 alle spalle del duo di casa: De Jong oro in 1'54″083″ e Wüst argento in 1'54″183. In attesa della Mass Start di domani, gli Europei dell'azzurra sono già da incorniciare.

“Sono davvero contentissima. Ieri sui 3000 metri sono partita a mille sin da subito perché volevo giocarmela e testare la mia condizione e oggi è valso lo stesso discorso – ha spiegato Lollobrigida dopo la gara -. Queste gare mi servono da punto intermedio della preparazione per valutare su dove lavorare per perfezionare la preparazione nelle prossime settimane“.