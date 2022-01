Calcio: Lega Serie A, 'riduzione a 5000 spettatori testimonia senso responsabilità delle società' (2)

08 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "L'introduzione del limite a 5 mila spettatori necessita di alcuni giorni affinché possa essere introdotto, per cui sarà effettivo a partire dalla terza giornata di ritorno di campionato (15 gennaio), in ossequio dei biglietti già venduti per gli incontri della settimana prossima (seconda giornata di Serie A Tim, Supercoppa Frecciarossa e turno infrasettimanale della Coppa Italia Frecciarossa)", conclude la nota della Lega Serie A.