Calcio: Genoa, Shevchenko di nuovo positivo al Covid, Tassotti in panchina contro lo Spezia

Genova, 9 gen. - (Adnkronos) - L'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko è di nuovo positivo al Covid. Il tecnico ucraino tornato negativo giovedì scorso e in panchina contro il Sassuolo è risultato positivo a un tampone molecolare. Lo ha reso noto il club rossoblù con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Il Genoa Cfc comunica che, in seguito ai test molecolari svolti nel prepartita, è emersa la positività al Sars-Cov2 di mister Andriy Shevchenko che è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. La guida tecnica della squadra per la partita Genoa-Spezia sarà affidata al vice Mauro Tassotti".