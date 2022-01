Calcio: Arrivabene, 'rinnovo Dybala? Ne parliamo a febbraio'

09 gennaio 2022 a

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - "Avevamo detto che ci saremmo seduti con i giocatori a febbraio, anche per prenderci il tempo di valutare. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare il valore che gli si dà, senza se e senza ma". Lo dice l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ai microfoni di Dazn in merito al rinnovo di Paulo Dybala. "Vedremo nelle prossime settimane se Dybala dimostrerà il valore che gli viene dato. Certo, non è un giocatore scarso", aggiunge l'ad bianconero prima del match con la Roma.