09 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Juventus in ansia per le condizioni di Federico Chiesa, uscito anzitempo dalla gara con la Roma a causa di un problema al ginocchio. Per l'esterno bianconero potrebbe trattarsi di una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro che significherebbe stagione finita. Il 24enne nazionale azzurro è stato costretto ad utilizzare un mezzo della Croce Rossa per raggiungere il pullman della Juventus.