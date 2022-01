Calcio: Lazio ko 2-1 e ottava vittoria di fila per l'Inter che resta in vetta a +1 sul Milan

09 gennaio 2022 a

Milano, 9 gen. - (Adnkronos) - L'Inter infila l'ottava vittoria di fila in campionato grazie ai gol di due difensori: Bastoni e Skriniar. L'italiano sblocca la partita con un gran tiro da fuori. Immobile fa 1-1 ma è lo slovacco (su cross dello stesso Bastoni) a siglare il definitivo 2-1. I nerazzurri tornano primi in classifica a +1 sul Milan con ancora un match da recuperare. Lazio sesta ferma a quota 32 insieme a Roma e Fiorentina ma i viola devono recuperare due partite.

L'Inter parte con un giro palla più incisivo rispetto agli ospiti e non è un caso che le prime occasioni siano di matrice nerazzurre. Prima De Vrij su corner manca di poco l'impatto, poi Perisic di testa su assist di Barella manda alto di un soffio e quindi Lautaro che il gol lo trova anche, su uno splendido assist verticale di Sanchez, ma l'arbitro col var annulla per un fuorigioco millimetrico. Un brivido che non scioglie la Lazio e anzi, dà ancora più coraggio ai nerazzurri che costringono Strakosha al vero e proprio miracolo su volée di Lautaro. Il gol è nell'aria e arriva al 30' ancora sugli sviluppi di un corner messo fuori da Cataldi, ma su cui si fionda Bastoni, bravo a trovare il sinistro all'angolino che non lascia scampo al portiere.

L'Inter si siede e forse si rilassa troppo perché su una palla lasciata e scodellata dall'arbitro Cataldi dal nulla lancia in verticale per Immobile, che sguscia dietro Skriniar e beffa l'incomprensione fra De Vrij e un Handanovic che sbaglia il tempo dell'uscita per insaccare un pareggio fino a quel momento inaspettato. Il gol sblocca energie mentali nascoste dei biancocelesti che trovano campo e con Pedro costringono Handanovic a smanacciare prima della fine del primo tempo.