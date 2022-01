Cinema: Golden Globe 2022, vince Jane Campion con 'Il potere del cane'

10 gennaio 2022 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Jane Campion è la migliore regista e il suo ‘Il potere del cane' il miglior film drammatico ai Golden Globe 2022. La regista neozelandese si aggiudica la vittoria della 79esima edizione del premio 28 anni dopo l'Oscar per ‘Lezioni di piano'. Delusione invece per Paolo Sorrentino, in corsa con ‘È stata la mano di Dio', e per Enrico Casarosa, con il film d'animazione ‘Luca'.

L'edizione 2022 del premio della Hollywood Foreign Press Association è stato caratterizzato dall'assenza di qualsiasi red carpet e discorso da parte dei vincitori: l'evento solitamente glamour si è trasformato in una cerimonia privata non tanto a causa della pandemia, ma soprattutto per gli scandali e le polemiche che hanno colpito l'organizzazione.

Premiato il musical di Steven Spielberg ‘West Side Story' e la serie tv ‘Succession'. Il riconoscimento va anche a Nicole Kidman (quinto premio su 17 nomination) per ‘Being the Ricardos' e a Will Smith per ‘King Richard', a Andrew Garfield per il musical ‘Tick, Tick… BOOM!' e a Kate Winslet come migliore attrice protagonista per la miniserie ‘Omicidio a Eastown'.