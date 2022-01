Quali sono i benefici del CBD? Naturecan introduce in Italia la nuova leva dell'health and wellness

10 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Naturecan porta il benessere in Italia offrendo il range più vasto al mondo di prodotti a base CBD

Manchester, 10 gennaio 2022. Il cannabidiolo (abbreviato in CBD) è uno degli oltre cento composti organici presenti nelle piante di canapa la cui caratteristica fondamentale risiede nei suoi effetti rilassanti, antinfiammatori e moltissime altre applicazioni terapeutiche validate dai risultati delle ricerche scientifiche.

A differenza della sorella THC, il CBD non ha effetti inebrianti che compromettono le funzioni cognitive delle persone, ma anzi come è già stato certificato da diversi studi costituisce un'ottima soluzione per il trattamento di numerose patologie e disturbi della salute dell'organismo umano.

Naturecan , startup fondata nel 2019 da Andrew Duckworth, ex amministratore delegato di Myprotein, si inserisce in questo mercato con un team esperti dal un background affermato nel mondo dell'heath and wellness offrendo prodotti sicuri e controllati con l'obiettivo di migliorare la vita delle persone fornendo il range più grande al mondo di prodotti ideali per uno stile di vita corretto.

“Noi di Naturecan puntiamo molto sulla qualità e trasparenza”- afferma Andrew Duckworth CEO diNaturecan -“Tutti i prodotti presenti negli store e e-commerce vengono prodotti negli USA dov'è presente il mercato più regolamentato al mondo di Cannabis, inoltre vengono sottoposti ad analisi interne molto dettagliate per assicurare ai nostri clienti i migliori prodotti in commercio”- conclude Andrew Duckworth

Naturecan i prodotti di punta

Grazie all'esperienza e ai fornitori internazionali del team, Naturecan riesce ad assicurare una distribuzione a livello mondiale di prodotti di qualità rivolti a consumatori affetti dalle più diverse esigenze come ansia e stress.

Il primo fra tutti, e forse il più apprezzato, è sicuramente l'olio di CBD, utilissimo per migliorare l'umore, contrastare gli stati infiammatori e il dolore perché favorisce il rilassamento fisico e mentale.

Un'altra punta di diamante per l'azienda sono le caramelle gommose e i cookies molto efficaci per alleviare l'ansia, la depressione, il dolore e migliorare il sonno.

L'ultimo trend nel mondo CBD è dato dal consumo di cannabidiolo degli animali, come afferma Mark Vedino , capo del personale veterinario presso la North Shore Animal League in America, il CBD anche nei mammiferi influenza l'umore, il sonno, l'appetito e persino la percezione del dolore. Ciò significa che funziona effettivamente allo stesso modo negli animali come negli essere umani.

Quali sono gli obiettivi e i benefici ?

L'obiettivo di Naturacan è portare nel mercato italiano prodotti che possano migliorare il benessere psicofisico della popolazione, puntando proprio sui benefici dei prodotti.

Il CBD ingerito ha una gamma molto ampia di effetti: può avere un impatto sull'umore interagendo con i recettori della serotonina nel cervello e può anche aumentare i livelli di endocannabinoidi naturali inibendo gli enzimi chiamati FAAH

Applicare il CBD sulla pelle è uno dei modi migliori per sostenere il recupero dal dolore e dall'infiammazione, infatti può aiutare a lenire le cellule della pelle irritate o danneggiate. Molti atleti in tutto il mondo stanno usando le creme muscolari al CBD per aiutare il recupero da lesioni, tensione muscolare e indolenzimento. Inoltre il CBD può supportare il recupero da dolori e sofferenze offrendo un conforto mirato dove è più necessario.

Un rapporto sul CBD e il dolore cronico generale prova che il CBD può sostenere il recupero dal dolore cronico negli adulti. Un altro studio nel Journal of Experimental Medicine ha confermato che il CBD potrebbe contribuire a ridurre i livelli di dolore e infiammazione. Il CBD offre anche un'alternativa non assuefacente e a basso rischio ai popolari farmaci antidolorifici.

“Come dimostrano diversi studi, il consumo di CBD porta diversi benefici alle salute degli individui, ciò che vogliamo fare noi permettere agli italiani di accedere ai migliori prodotti e posizionarsi come solido brand nel mondo dell'health and wellness” - conclude Andrew Duckworth CEO di Naturecan

Naturcan

Fondata nel 2019 da Andrew Duckworth,ex amministratore delegato di Myprotein, Naturecan startup innovativa, offre in tutto il mondo un'alternativa di prodotti a base di CBD, naturale e biologico per chiunque soffra di problemi di salute comuni, come dolori cronici e non, ad alleviare il dolore.

