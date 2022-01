La Spielwarenmesse eG acquisisce la Internationale Spieltage SPIEL di Essen mantenendone l'orientamento

10 gennaio 2022 a

- Il carattere della più grande fiera mondiale del consumatore del settore viene mantenuto

- Dominique Metzler rimane amministratrice delegata

NUREMBERG, Germania, 10 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- La Spielwarenmesse eG ha acquisito, il 1° gennaio 2022, l'evento Internationale Spieltage SPIEL di Essen. Questo significa che il fornitore di servizi fieristici e di marketing di Norimberga sarà il nuovo proprietario della più grande fiera al mondo per i giochi di società. La SPIEL continuerà a tenersi nel quartiere fieristico di Essen e sarà organizzata da Bonn dall'amministratrice delegata di lunga data, Dominique Metzler, e dal suo esperto team. Florian Hess, membro del Consiglio di Amministrazione di Spielwarenmesse eG, agirà come ulteriore amministratore delegato.

La SPIEL può guardare indietro a quasi 40 anni di storia: dal 1983, da un piccolo incontro per giocatori, l'evento si è sviluppato in quella che oggi è la più grande fiera del mondo per i consumatori finali per i giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Tradizionalmente, in autunno, le novità nazionali e internazionali del gioco vengono presentate a un vasto pubblico nei padiglioni della fiera di Essen. Ogni anno circa 200.000 persone visitano l'evento - con una tendenza all'aumento.

"Era importante per me che il profilo, unico nel suo genere, di SPIEL fosse mantenuto nel futuro", dice Dominique Metzler, che negli ultimi decenni, insieme a Rosemarie Geu, ha ampliato e consolidato con successo l'azienda di famiglia. "Con la Spielwarenmesse eG e la sua esperienza con le principali fiere mondiali, sono molto felice di aver trovato un partner che continuerà e svilupperà, per i prossimi decenni, questa fiera di successo secondo le mie aspettative. Io e la mia squadra ci rallegriamo molto per questa collaborazione".

La pandemia ha ulteriormente aumentato la popolarità dei giochi di società. Nel 2020, il solo mercato tedesco dei giochi è cresciuto del 21%. La tendenza è visibile anche alla Spielwarenmesse nel segmento B2B. La Internationale Spieleerfindermesse – Game Inventors Convention sarà integrata nella Spielwarenmesse ed il segmento dei giochi sarà ulteriormente rafforzato. I norimbergensi promettono un approccio altrettanto cauto alla Internationale Spieltage SPIEL, tuttavia quale fiera indipendente che rimarrà nella sua forma originale.

Come cooperativa, la Spielwarenmesse eG opera già "dal settore per il settore". Fra i membri della cooperativa ci sono numerosi editori di giochi. Il portavoce del Consiglio di Amministrazione Christian Ulrich sottolinea: "Con Spielwarenmesse e la Internationale Spieltage SPIEL, abbiamo due formati completamente diversi che, tuttavia, si sovrappongono fortemente a livello tematico e creano anche, quindi, sinergie. Con la SPIEL, stiamo ampliando le nostre responsabilità nel settore dei giochi senza cambiare il carattere tipico della fiera". La continuazione è assicurata – così i visitatori a Essen possono continuare, anche nel futuro, a testare e giocare a loro piacimento.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG organizza fiere ed eroga servizi di marketing per il settore del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. La società di Norimberga organizza nella propria città Spielwarenmesse®, rassegna leader a livello mondiale, mentre a Mumbai porta in scena Kids India, e, sempre a Norimberga, Insights-X. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche iniziative a livello industriale e il programma internazionale di fiere World of Toys by Spielwarenmesse eG che porta le aziende alle fiere di settore in Asia, Russia e negli Stati Uniti tramite l'organizzazione di collettive. La Spielwarenmesse eG opera mediante i suoi rappresentanti in oltre 90 paesi del mondo. Esistono inoltre varie affiliate responsabili dei rispettivi mercati: la Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. per la Repubblica Popolare Cinese e la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l'India. La cooperativa detiene una partecipazione qualificata a Grand Expo, la società organizzatrice di Kids Russia a Mosca. L'affiliata Die roten Reiter GmbH con sede a Norimberga opera in qualità di agenzia di comunicazione per l'industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo aziendale completo della Spielwarenmesse eG è disponibile in Internet all'indirizzo www.spielwarenmesse-eg.com.

SPIEL

La SPIEL ebbe inizio nel 1983 quale incontro dei lettori di una rivista specializzata in giochi con dodici espositori appositamente invitati con il titolo di "Deutsche Spielertage" (Giornate tedesche dei giochi) all'Università Popolare di Essen. Nel 1984, l'evento attirò già 15.000 visitatori e l'anno successivo si trasferì nel complesso fieristico di Essen. La SPIEL si è rapidamente sviluppata nella più grande fiera del mondo per il pubblico dei giochi di società, di carte e di ruolo. Gli editori di giochi di tutto il mondo presentano, per la prima volta, le ultime tendenze e sviluppi a un vasto pubblico e danno ai visitatori la possibilità di provare ed anche comprare i loro nuovi prodotti sul posto. Nell'ambito della SPIEL, vengono assegnati ogni anno il premio per il pubblico "Deutscher SpielePreis" e il premio "innoSPIEL" per un'idea di gioco particolarmente innovativa.

