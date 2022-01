Scuola: prof liceo Einstein (Milano), 'studenti no vax in dad? Non farò lezione' (2)

10 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Se dovesse capitare nelle mie classi, per protesta non farò lezione, rimanendo in aula a discutere della incostituzionalità di questo provvedimento governativo e di cosa fare per contrastarlo. E spero che dagli studenti in presenza, verso quelli in dad, emerga un orientamento solidale. Ho postato la mia proposta di sciopero bianco ed eventualmente anche di sciopero della fame sulla pagina Facebook della Rete nazionale scuola in presenza. Ho ricevuto centinaia di apprezzamenti e l'impegno di molte persone ad aderire. Ma attendo che sia la Rete nazionale scuola in presenza ad assumere l'iniziativa: nel caso in cui in una classe siano mandati in dad studenti non vaccinati, io propongo ai colleghi di sospendere lo svolgimento del programma e di discutere con la classe della costituzionalità di questa norma. E se ci fosse una importante partecipazione - conclude - proporrei anche uno sciopero della fame. E' una questione di sensibilità pedagogica".

(di Roberta Lanzara)