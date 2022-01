Starbucks apre con Percassi il primo Drive Thru in Italia a Erbusco, all'interno di una stazione Q8

10 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Ha aperto i battenti oggi uno Starbucks Drive Thru a Erbusco (Brescia), nell'ambito di una nuova partnership stretta da Percassi con Q8, portando l'esperienza unica di Starbucks ai clienti di tutta la rete italiana di rifornimento di carburante.

Il nuovo Drive Thru si estende su due piani: piano terra e seminterrato. Include anche un'area esterna che darà ai clienti la possibilità di ordinare la loro bevanda Starbucks® preferita e i prodotti del menu, comodamente dalla loro auto. I consumatori possono anche personalizzare qualsiasi bevanda del menu, potendo scegliere tra latte di soia, latte di mandorla e latte di avena.

Quando nel 2018 Starbucks, in collaborazione con Percassi, ha aperto il suo primo negozio in assoluto in Italia, ha reso omaggio alla cultura italiana, sia nel design degli spazi che attraverso l'offerta food di Starbucks®, abbracciando l'unicità della tradizione e della cultura di Milano. Gli stessi criteri sono stati seguiti per l'arrivo di Starbucks a Erbusco.

Come parte dell'impegno continuo di Starbucks per diventare un'azienda resource positive, il nuovo negozio utilizzerà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate. Starbucks offre inoltre uno sconto di 20 centesimi a tutti i clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda.

Starbucks si impegna a fornire caffè al 100% di provenienza etica in collaborazione con Conservation International. Alla base del nostro approccio etico all'acquisto del caffè vi sono le pratiche C.a.f.e. (Coffee and Farmer Equity).

Vincenzo Catrambone, Direttore Generale di Starbucks Italia, ha commentato: "A tre anni dal suo arrivo in Italia, Starbucks ha iniziato ad ampliare i format dei suoi negozi per soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi clienti. Questa partnership con Q8 inaugura un nuovo modo di vivere l'esperienza Starbucks anche nel nostro Paese. Il team Starbucks sta seguendo attentamente le ultime indicazioni del governo e delle autorità sanitarie per tenere tutti al sicuro."

Giuseppe Zappalà, Amministratore Delegato di Q8, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi che il primo Starbucks della rete carburanti italiana abbia aperto in una delle nostre stazioni. L'innovazione caratterizza da sempre Q8, come la sostenibilità e l'attenzione al cliente a cui vogliamo offrire, anche grazie a questa prestigiosa partnership, un'esperienza di acquisto unica con un'ampia gamma di prodotti e servizi di alta qualità per una customer experience sempre più completa e soddisfacente."

La stazione di servizio Q8 di Erbusco è infatti moderna e sostenibile: dotata di pannelli fotovoltaici sulla pensilina e di illuminazione a led ad alta efficienza energetica, garantisce elevati standard di servizio per la mobilità, anche elettrica, grazie alla presenza di due stazioni di ricarica di cui una ultrafast con una potenza massima di 300 kW in corrente continua per fare il pieno contemporaneamente a 2 veicoli elettrici in pochi minuti. A disposizione degli automobilisti anche un sistema Easy Wash per il lavaggio delle auto con prodotti di elevato standard ambientale. Tra i tanti servizi complementari offerti agli automobilisti, il negozio Svolta, il nuovo concept store di Q8, altamente digitale e caratterizzato dalla sostenibilità sia delle infrastrutture che dei prodotti in vendita.