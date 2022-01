10 gennaio 2022 a

Napoli, 10 gen. - (Adnkronos) - Victor Osimhen è rientrato a Napoli dopo esser guarito dal Covid-19 contratto in Nigeria. A renderlo noto è lo stesso club partenopeo. "Osimhen ha effettuato in mattinata le visite post Covid-19 come da protocollo".