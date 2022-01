Bufi (Noi Energia): i bonus edilizi una grande opportunità. Ma attenzione a chi ci si rivolge!

10 gennaio 2022 a

Molfetta, 10 gennaio 2022.“Bonus” e “superbonus” rappresentano alcune tra le parole più utilizzate ormai da oltre un anno. E' la conferma che gli italiani hanno ben percepito che si tratta di opportunità forse irripetibili e quindi da cogliere al volo per rendere le proprie abitazioni più accoglienti e riqualificate dal punto di vista energetico. Bisogna fare attenzione, però, a chi ci si rivolge. Una preoccupazione che è stata immediatamente colta dal legislatore il quale sta introducendo forme più efficaci di controllo per scongiurare un utilizzo scorretto di tali strumenti, con rischi (anche patrimoniali) per l'utente finale.

Lo ribadisce in maniera decisa Saverio Bufi, Direttore Commerciale della società “Noi Energia” di Molfetta (Bari). “Noi ci occupiamo di efficientamento energetico delle abitazioni – afferma Bufi – e grazie ai bonus riusciamo ad intervenire, spesso con costi pari a zero per il cliente. Una grande occasione per tutti coloro che hanno bisogno di intervenire su edifici per efficientarli. Ma bisogna fare attenzione a non incappare in spiacevoli sorprese. Da qui l'esigenza di rivolgersi a consulenti preparati ed esperti per evitare di incorrere in capitolati d'appalto sbagliati e in pratiche inviate in modo scorretto agli uffici preposti. Basti pensare che le norme in vigore prevedono ben 13 procedure da seguire!.

E non è tutto. Le imprese devono avere certificazioni specifiche e devono applicare prezzi congrui basati sui prezziari regionali, avendo cura di aggiornare costantemente la contabilità di cantiere”.

Proprio su questi criteri comportamentali si basa il lavoro della società “Noi Energia” che punta con sempre maggiore decisione sulla piena soddisfazione del cliente e sulla bassa percentuale di recessi contrattuali (riferiti alle forniture di energia).

“Per far questo – conclude Bufi– abbiamo allestito una struttura di progettazione degli interventi che risponde pienamente alle esigenze della clientela, mettendola al riparo da ‘sorprese' in corso di esecuzione dei lavori. E' l'ennesima dimostrazione dell'impegno con cui affrontiamo il rapporto con i nostri clienti”.

Contatti: https://www.noienergia.com/