Sportitalia e Sn4ifun lanciano “Cosĭ X Sport”

Il format, in onda in diretta ogni lunedì a partire dal 10 gennaio, vedrà protagonisti José Altafini e Adam Grapes, fra curiosità, cultura sportiva, attualità e divertimento.

Milano, 10 gennaio 2022 - Uno è campione del mondo, ha giocato con Pelé e Garrincha e ha segnato valanghe di gol; l'altro è un fuoriclasse del pronostico e del buonumore in stile british. Insieme, con l'ironia che li contraddistingue, José Altafini e Adam Grapes saranno i protagonisti di “Così X Sport”, il programma che dal 10 gennaio andrà in onda, in diretta, ogni lunedì sera alle 20.00, su Sportitalia, (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560.)

Condotto in studio da Francesca Belussi con la partecipazione della giornalista sportiva Giada Giacalone, “Così X Sport” è un format di 26 minuti realizzato in collaborazione tra Sportitalia, la tv dello sport con una reach di 1,5 milioni di telespettatori giornalieri, e Sn4ifun, la app interattiva di cultura e informazione sportiva per saperne sempre di più con quiz, giochi e un mondo di news. Un mix di goliardia e competenza che animerà anche la messa in onda di “Così X Sport” con le “sfide” tutte curiosità e pronostici tra Altafini e Grapes e la partecipazione attiva del pubblico. Prevista per ogni puntata anche la presenza di un ospite proveniente dal mondo dello sport con il quale saranno toccati i temi di attualità e condivisi i momenti di gioco in un mix di informazione e divertimento!

“Così X Sport” in onda su Sportitalia tutti i lunedì a partire dal 10 gennaio 2022 alle ore 20.00, in replica sempre su Sportitalia ogni martedì alle 10.00 e alle 16.00 e in +1 su SoloCalcio (canale 61 del digitale terrestre). “Così X Sport” sarà visibile, sia live che on demand, anche attraverso la App Sportitalia scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche su Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

