SNAI – Supercoppa Italiana, Inter-Juventus Inzaghi a bassa quota, per Allegri impresa da 4,25

(Adnkronos) - Nerazzurri nettamente favoriti per il primo trofeo stagionale: segno «1» a 1,75. Dzeko e Lautaro candidati al gol (2,50), per la Juve risponde Dybala (3,50).

Milano, 10 gennaio 2022 – Quote nerazzurre per la Supercoppa Italiana. In vista del “derby d'Italia” in programma a San Siro mercoledì sera, la scelta degli analisti SNAI è chiara: l'Inter, che domenica contro la Lazio ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva in campionato, è nettamente favorita sulla Juventus, a sua volta uscita vincente dal match in casa della Roma. Il segno «1» interista è dato a 1,75, il «2» bianconero si colloca a distanza, a quota 4,25. Il pareggio, che porterebbe la sfida ai supplementari, vale 4 volte la posta.

Proprio in parità, peraltro, si è concluso l'ultimo scontro diretto, giocato a San Siro lo scorso 24 ottobre. Nell'occasione, finì 1-1, risultato che per mercoledì è a quota 8,00. L'esito ritenuto più probabile è l'1-0 per l'Inter, a 7,25, mentre lo 0-1 di Allegri si gioca a 13.

Arbitro al Var: 3,50 - Le sfide tra le due squadre sono state in passato ricche di polemiche, soprattutto sulle decisioni arbitrali. La concessione di un calcio di rigore all'Inter è data a 5,25, il penalty alla Juve è a 5,75. In ogni caso, l'arbitro che va al Var è un'ipotesi giocabile a 3,50. Si può puntare anche sul self-control de tecnici: il pericolo di cartellino rosso è più incombente per Inzaghi (a 12), che per Allegri (a 15).

Quanto ai possibili bomber, l'Inter si presenta con Dzeko e Lautaro maggiori candidati, a 2,50, seguiti da Sanchez a 3,00. La Juve risponde con Dybala a 3,50 e Morata a 3,75.

