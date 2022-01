Calcio: Lippi, 'Roma-Juve? Bianconeri in grado di fare 20 minuti in cui mettere sotto tutti'

10 gennaio 2022 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Svolta per la Juve contro la Roma? E' un anno particolare. Nell'ambiente si è preso intelligentemente coscienza di questo. La Juve viene da un periodo talmente importante che questa annata è stata recepita come annata di ricostruzione, però la qualità dei giocatori della Juventus non è quella che è stata espressa fino adesso ma molto superiore e l'errore che fanno alcune squadre, come ieri, è di non ritenerla capace di fare dei momenti di gara così importante come contro la Roma. La Juve è in grado di fare 20 minuti e mettere sotto tutti, e mi auguro continui così". Lo ha detto l'ex ct azzurro campione del mondo Marcello Lippi a 'la Politica nel pallone su Gr Parlamento'. "Con la rosa della Roma non si può fare meglio? Non mi posso premettere di dare dei giudizi sul lavoro di miei ex colleghi che non stanno passando momenti felici. la rosa della Roma è composta da giocatori importanti, mi piace come costruita e siamo ancora a metà annata c'è tutto il tempo di rimettersi in una posizione positiva. Fino adesso è stato fatto un po' poco", ha aggiunto Lippi.