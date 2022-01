Calcio: Lippi, 'Nazionale? Molto fiducioso sia per cammino verso il Qatar che al Mondiale stesso'

10 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Nazionale? Il cammino della Nazionale verso il Qatar lo vedo bene, si è creata una consapevolezza di forza e spirito importantissimo, c'è grande qualità e sono molto fiducioso, sia per il cammino verso il Qatar che in Qatar stesso. Il Portogallo? Sappiamo che ci può essere ma siamo in grado di superare anche quella". Lo ha detto l'ex ct campione del mondo Marcello Lippi a 'la Politica nel Pallone su Gr Parlamento'.