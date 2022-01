Tennis: Atp Sydney, esordio vincente per Sonego e Fognini

10 gennaio 2022 a

Sydney, 10 gen. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Fabio Fognini e Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Sydney (cemento, montepremi 521.000 dollari). Il 34enne di Arma di Taggia, numero 36 del mondo e settimo favorito del seeding ha sconfitto 6-3, 7-5, in un'ora e 25 minuti di gioco, il lucky loser tedesco Daniel Altmaier, numero 91 del ranking Atp. Il 26enne di Torino, numero 27 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto in rimonta 3-6 6-3 7-5, dopo quasi due ore e tre quarti di battaglia, il francese Hugo Gaston, numero 67 Atp.