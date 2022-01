Quirinale: Orfini, 'Mattarella bis per tutto il mandato soluzione migliore'

10 gennaio 2022 a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - Il Mattarella Bis? “Spero che si faccia una riflessione tra tutte le forze politiche per capire che questa è la soluzione migliore”. Lo ha detto Matteo Orfini a Un giorno da pecora, su RadioUno Rai.

Vede l'ipotesi Mattarella Bis solo per un periodo o per tutto il settennato? "Per me se si elegge un presidente lo si fa per tutto il mandato. Nessuno nel mio partito credo sarebbe contrario alla sua rielezione”, ha detto il deputato del Pd. Una possibile elezione di Silvio Berlusconi al Colle? “La ritengo una provocazione -ha detto Orfini- per le posizioni che ha sostenuto e la storia politica e personale è uno dei simboli dello scontro nel nostro Paese”.