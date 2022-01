Scuola: Giani, 'Senza problemi il primo giorno del Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino'

10 gennaio 2022 a

a

a

Firenze, 10 gen. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Eugenio Giani insieme al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ha partecipato stamani all'inaugurazione del nuovo liceo scientifico Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino, all'interno del Polo scientifico di Sesto Fiorentino.

"Il primo giorno di scuola è andato bene, non c'è stato nessun problema - ha commentato il presidente Giani parlando con i giornalisti - qui come nelle altre scuole non ci sono stati problemi organizzativi, i Comuni toscani sono efficienti e tutto si è svolto con ordine. Il problema è vedere quanto il rientro si rifletterà sulla dioffusione mdei contagi perchè la popolazione scolastica, non per sua responsabilità ma oggettivamente, è la meno vaccinata. Su questo punto però credo che si debbano abbandonare le polemiche. Il governo ha preso una decisione, quella di rientrare in classe e credo che si debba seguire l'indicazione del governo, cercando di gestire al meglio le scuole".

Il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi ha salutato l'avvio delle lezioni sottolineando la novità di un liceo che, oltre ad essere all'avanguardia dal punto di vista architettonico e della sicurezza, è frutto di un importante accordo che ha dato la possibilità all'azienda farmaceutica Eli Lilly di espandersi sui terreni dove sorgeva il vecchio liceo rendendo così possibile la realizzazione del nuovo istituto.