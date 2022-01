10 gennaio 2022 a

Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - Il Torino è in vantaggio per 3-0 sulla Fiorentina al termine del primo tempo del posticipo della 21/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino. Le reti granata portando la firma di Singo al 19' e di Brekalo, autore di una doppietta al 23' e al 31'.