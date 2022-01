Università: inaugurato anno accademico master in Economia e scienza del caffè - Ernesto Illy

10 gennaio 2022 a

Trieste, 10 gen. (Labitalia) - È stato inaugurato oggi l'undicesimo anno accademico del master universitario inter-ateneo di primo livello in 'Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy', il corso di studi rivolto ai giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie, nato per offrire una preparazione a tutto tondo sulla cultura del prodotto, dalla pianta alla tazzina, sulla valenza sociale del consumo del caffè e sulla cultura dei Paesi produttori. Il master in 'Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy', corso unico al mondo, conferma Trieste come polo mondiale della cultura del caffè e vanta un corpo docenti proveniente da centri di formazione d'eccellenza sia italiani che esteri come l'università di Trieste, l'università di Udine, la Drexel University, la Kedge Business School il MIB Trieste School of Management, università di Padova, l'università di San Paolo, l'università di Trento, la university of Northern Colorado, la university of Copenhagen e il World Coffee Research.

I partner sostenitori del master che si affiancano alla Fondazione Ernesto Illy e alla illycaffè, sono l'Università di Trieste, l'Università di Udine e la Sissa – scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste. La Fondazione Ernesto Illy ha contribuito con 11 sostegni economici integrali e 4 parziali a studenti meritevoli provenienti dai Paesi produttori di caffè mentre la Fondazione Friuli ha confermato anche per questo anno accademico una borsa di studio a uno studente residente nella provincia di Udine.Gli studenti iscritti a questo anno accademico sono 23 e provengono da 16 Paesi - Brasile, Colombia, Costa Rica, Etiopia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Italia, Kenya, Mozambico, Nicaragua, Stati Uniti, Ucraina e Uganda - confermando la vocazione internazionale del Master. Dei 206 studenti di 33 nazionalità che si sono laureati nelle dieci edizioni precedenti (86 donne e 120 uomini), l'88% continua ad essere attivo nel mondo del caffè e ha migliorato la propria posizione lavorativa dopo avere frequentato il Master.

Per la prima volta i 9 moduli di cui si compone il percorso di studio vengono erogati in forma ibrida e si sviluppano nell'arco di dodici mesi - da gennaio a dicembre 2022 – sia attraverso la didattica online che con attività di laboratorio concentrate fra settembre e ottobre nella sede della illycaffè di Trieste, dando così anche agli studenti lavoratori la possibilità di frequentare il Master. La direzione del master Universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy è stata affidata in maniera collegiale a Furio Suggi Liverani, nominato da illycaffè; ad Andrea Tracogna, incaricato dall'università degli Studi di Trieste; a Pietro Romano designato dall'università degli Studi di Udine.