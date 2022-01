Infortuni: colpito da escavatore in cantiere nel Milanese, morto operaio**

10 gennaio 2022 a

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Un operaio di 63 anni è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente in un cantiere a Novate Milanese, in provincia di Milano. Poco prima delle 15 l'uomo è stato colpito dalla benna che si è staccata da un escavatore e ha riportato un grave trauma cranico. Il personale del 118 intervenuto sul posto lo ha trovato in arresto cardio-circolatorio e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano praticandogli manovre di rianimazione. All'arrivo in ospedale ne è stato però constatato il decesso. E' stato portato in ospedale anche un altro operaio di 64 anni, non coinvolto nell'incidente ma rimasto vittima di un malore. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e i vigili urbani.