Milano: Piscina (Lega), 'gravi fatti Capodanno, assessore Sicurezza si dimetta'

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - "È sotto gli occhi di tutti l'imbarazzante gestione del servizio d'ordine a Milano durante la notte di Capodanno, quando alle ore 01.27 del mattino l'Assessore Granelli dichiarava, tra un selfie e l'altro nella centrale operativa della Polizia Locale, che tutto si stava svolgendo senza problemi. Peccato che, nel frattempo, almeno 5 donne venivano molestate, 2 persone venivano accoltellate, colpi d'arma da fuoco venivano esplosi nelle periferie e i botti, nonostante il divieto, hanno dilagato”. Lo afferma Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega.

“Le bande, che da troppo tempo spadroneggiano in pieno centro spacciando e provocando risse, sono più che conosciute. Nei quartieri periferici, purtroppo, siamo ormai consapevoli della presenza di delinquenti che utilizzano armi da fuoco in modo improprio. Un bravo sindaco e assessore dovrebbero prevenire questi episodi mettendo in campo le forze necessarie a mantenere l'ordine pubblico invece che lasciare i ghisa in ferie durante le feste", continua Piscina. "I fatti gravissimi delle violenze sessuali superano però ogni immaginazione e sono anche frutto delle fallimentari politiche d'integrazione della sinistra che ha accolto indiscriminatamente nella nostra città”.

Per l'esponente della Lega "le cause del declino sono decisamente chiare: la disastrosa gestione cittadina della sinistra e del sindaco Sala. Granelli a più riprese ha dimostrato di non essere in grado di adempiere ai compiti richiesti dall'assessorato che ricopre. Per questo motivo il gruppo Lega per Salvini Premier chiede a gran voce le dimissioni dell'assessore e presenterà oggi stesso una mozione di censura per la mancata gestione della sicurezza a Milano”.