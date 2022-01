Governo: Draghi, 'maggioranza molto grande, diversità opinioni mai ostacolo a nostra azione'

10 gennaio 2022 a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "L'esperienza di questi 11 mesi è stata di una maggioranza molto grande in cui occorre accettare la diversità di vedute. Non occorre cercare la mediazione a tutti i costi ma per alcuni provvedimenti importanti l'unanimità è molto importante, e che il risultato della mediazione abbia senso. Per il resto è chiaro che le divergenze e le diversità di opinioni non hanno mai ostacolato l'azione di governo". Lo ha detto Mario Draghi.