Covid oggi Italia, 101.762 contagi e 227 morti: bollettino 10 gennaio

(Adnkronos) - Sono 101.762 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 10 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 612.821 tamponi con un tasso di positività al 16,6%.

I ricoverati con sintomi sono 693, 16.340 in totale i pazienti nei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 ingressi in terapia intensiva per un totale di 1.606 occupate in Italia. Al netto dei dimessi, oggi in rianimazione ci sono undici pazienti in più.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 7.554.344 persone, mentre ne sono morte 139.265. I guariti in totale sono 5.410.482, 56.560 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 2.004.597 di persone positive al Coronavirus.

LOMBARDIA - Sono 17.581 i nuovi contagi oggi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 61 morti per un totale di 35.464 dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 86.367 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività del 20,3%. I ricoverati negli ospedali della regione sono 2.999, 112 in più da ieri, e quelli in terapia intensiva 246, 2 rispetto a ieri. Sono 7.355 i nuovi casi positivi al Coronavirus, registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 2.733 in città. A Bergamo sono 1.837, a Brescia 1.725, a Como 513, a Cremona 324, a Lecco 295, a Lodi 338, a Mantova 349, a Monza e Brianza 1.497, a Pavia 735, a Sondrio 535 e a Varese 1.559.

LAZIO - Sono 9.440 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 19 morti. A Roma 4.174 casi di positività. Oggi nel Lazio "su 17.603 molecolari e 43.315 antigenici per un totale di 60.918 tamponi, si registrano 9.440 nuovi casi positivi (-3.388), sono 19 i decessi (+17), 1.518 i ricoverati (+72), 197 le terapie intensive (+3) e +2.151 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a Roma città sono a quota 4.174" comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

SICILIA - Sono 7.803 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.786 tamponi processati nell''isola, tra molecolari e antigenici, con il 25 al 24,5 per cento. Da ieri i guariti sono stati 917. Tra le province con il maggior numero di casi Palermo con 1.096 casi, Catania 1.483, Messina 1.438, Siracusa 667, Trapani 1117, Ragusa 612, Caltanissetta 353, Agrigento 819 e Enna, 218.

CAMPANIA - Sono 13.107 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 25 morti. I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 54.899 test. La percentuale di test positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 23,87%. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 25 nuovi decessi, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il numero dei decessi legati al Covid registrati in Campania dall'inizio della pandemia sale a 8.601. In Campania sono 77 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) e 1.085 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+54 rispetto al dato diffuso ieri).

PIEMONTE - Sono 8.571 i nuovi contagi da Coronavirus oggi in Piemonte secondo il bollettino di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 12.178. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 63.530 tamponi, di cui 56.456 antigenici, con un tasso di positività al 13,5%. Degli 8.571 nuovi casi gli asintomatici sono 7.022 pari all'81,9%.

I ricoverati in terapia intensiva sono 140, 5 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.845, 121 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 142.436. Da ieri sono guarite 5.535 persone in Piemonte.

PUGLIA - Sono 2.813 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 39.642 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.571; Bat: 97; Brindisi: 56; Foggia: 313; Lecce: 620; Taranto: 123; Residenti fuori regione: 17; Provincia in definizione: 16. Sono 64.281 le persone attualmente positive, 444 quelle ricoverate in area non critica e 45 in terapia intensiva. Dati complessivi: 356.196 casi totali, 6.341.935 tamponi eseguiti, 284.891 persone guarite e 7.024 persone decedute.

EMILIA ROMAGNA - Sono 14.194 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 10 gennaio. Si registrano inoltre altri 16 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella Regione si sono registrati 691.118 casi di positività. 38.530 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 36,8%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

VENETO - Sono 7.492 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 24 morti. Gli attuali positivi nella regione sono 190.199. I pazienti covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 1.592, mentre le persone in terapia intensiva sono 215.

TOSCANA - Sono 5.790 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 5.790 su 30.157 test di cui 15.722 tamponi molecolari e 14.435 test rapidi - scrive - Il tasso dei nuovi positivi è oggi 19,20% (59,6% sulle prime diagnosi). Cala, quindi, il numero dei nuovi casi, che ieri erano stati oltre 12mila ma con oltre il doppio dei test effettuati. In diminuzione anche il tasso dei positivi sul totale dei tamponi: ieri si era attestato al 20,05% (74,5% sulle prime diagnosi)".

ALTO ADIGE - Sono 1.135 i nuovi contagi da Coronavirus in Alto Adige secondo il bollettino di oggi con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.552 tamponi molecolari e 960 antigenici. I decessi complessivi sono 1.322. Da ieri i guariti sono stati 422.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.601 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.798 tamponi molecolari e 7.322 i test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 354.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella 0-19 anni (20,99%), seguita in maniera uguale dalla 40-49 e 50-59 (17,99%), dalla 20-29 (15,18%) e dalla 30-39 (14,49%). I casi positivi odierni sono dati per il 50,72% da maschi per il 49,28% da femmine.

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 91 anni di Gemona del Friuli (deceduta in ospedale), un uomo di 84 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 83 anni di Pordenone (deceduta in ospedale) e infine una donna di 67 anni di Monfalcone (deceduta in ospedale).

CALABRIA - Sono 1.616 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti. I nuovi contagi sono stati rilevati su 10.205 tamponi effettuati. Sono +800 i guariti. In totale da inizio emergenza 1.676 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +811 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 382) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 34).