Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Giovedì mattina dirò alla Direzione e ai Gruppi che noi lavoriamo per trovare una intesa su una o un presidente di larga intesa, di condivisione, con un profilo istituzionale condivisibile da una larga maggioranza dei grandi elettori, non divisivo. E' la cosa giusta da fare. Lavoreremo così, non muro contro muro e sì condivisione". Lo ha detto Enrico Letta a Metropolis live.