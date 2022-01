Calcio: Juric, 'fatta una grande partita, squadra cresciuta a livello tecnico'

10 gennaio 2022 a

Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto una grande gara dal primo all'ultimo minuto, facendo tutto bene contro una squadra che mi aveva impressionato e che ha giocatori fortissimi. I ragazzi sono stati splendidi". Il tecnico del Torino Ivan Juric esalta la sua squadra dopo la vittoria per 4-0 sulla Fiorentina.

“Da un po' ci sono miglioramenti in allenamento e si vedono in partita, abbiamo alzato il livello tecnico nel muovere la palla facendo meglio rispetto a altre volte -aggiunge l'allenatore croato a Dazn-. Per fare gol bisogna giocare bene tecnicamente. Le azioni di stasera sono state splendide, corali e fatte bene".