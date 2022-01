Sassoli: Boschi (Iv), 'grande vuoto, gentilezza e passione politica mai cambiate'

11 gennaio 2022 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ci ha lasciato David Sassoli e sentiamo un grande vuoto. L'ho conosciuto nella sua prima campagna elettorale, quando venne nel mio paese per un'iniziativa. Da giovane appassionata di politica andai ad ascoltarlo e mai avrei pensato che saremmo diventati colleghi e amici qualche anno dopo… La sua gentilezza e la sua passione politica non sono mai cambiate. Ciao David, ci mancherai”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva.