Sassoli: Casini, 'Italia e Ue onorino sua memoria come merita'

11 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo, che ha presieduto con grande prestigio ed equilibrio, e le istituzioni italiane dovranno onorare la sua memoria come merita". Lo scrive su Facebook Pier Ferdinando Casini a proposito di David Sassoli.

"Sono costernato per la perdita di David Sassoli, un uomo integro e specchiato che ho conosciuto prima come grande giornalista, poi come politico impegnato sui temi dei diritti civili e dell'Europa. Poche sono le parole adatte a descrivere lo smarrimento che c'è in tanti di noi davanti a questa ingiusta e prematura scomparsa", aggiunge Casini.