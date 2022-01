Incidenti: travolta da moto a Milano, grave 75enne

11 gennaio 2022 a

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Una donna di 75 anni è rimasta gravemente ferita a Milano dopo essere stata investita da una moto. Poco dopo le 9.30 in viale dei Mille la donna è stata travolta dalla moto, riportando un trauma cranico e al volto e fratture a un braccio. La 75enne è stata portata in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Il motociclista, un uomo di 29 anni, ha riportato ferite a una gamba e al polso ed p stato portato in codice verde al Fatebenfratelli. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i vigili urbani e due ambulanze.