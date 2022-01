11 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Un vero schifo. Non ho altre parole per descrivere l'esultanza in rete da parte di sedicenti #novax per la scomparsa di David Sassoli. Spero che polizia postale intervenga velocemente per chiudere i profili social e i canali telegram di questi delinquenti". Così Ettore Rosato, di Iv, su Twitter.