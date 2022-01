Tennis: Wta Adelaide, Paolini agli ottavi

11 gennaio 2022 a

Adelaide, 11 gen. - (Adnkronos) - Esordio convincente per Jasmine Paolini nell''Adelaide International 2', torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Australia meridionale, trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis. All'alba italiana la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 52 del ranking, ha sconfitto 7-5 6-2, in un'ora e 36 minuti di gioco, l'australiana Storm Sanders, numero 135 del mondo, proveniente dalle qualificazioni.

Agli ottavi Paolini troverà dall'altra parte della rete la statunitense Lauren Davis, numero 95 del mondo. Subito fuori le prime due favorite del seeding: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 Wta (wild card), si è fatta rimontare dalla svedese Rebecca Peterson, numero 93 del ranking (5-7, 6-1, 7-5 lo score), mentre l'ucraina Elina Svitolina, numero 16 Wta, ha ceduto 6-2, 6-4 alla statunitense Madison Keys, numero 87 del ranking.