In vista del Bigo Awards Gala 2022, Bigo Live annuncia i vincitori degli Eventi Gala Regionali in Italia

ROMA, 11 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- La piattaforma leader dello streaming live, Bigo Live, si prepara a vivere il suo gala annuale festeggiando i vincitori in occasione del Bigo Awards Gala 2022, il 14 gennaio 2022. L'evento celebrerà la cultura del broadcasting di Bigo Live e la sua comunità, inoltre riconoscerà la creatività dei performer della piattaforma e i loro risultati nel corso dell'anno.

In vista del BIGO Awards Gala 2022, Bigo Live ha ospitato il Gala Torneo Regionale per Famiglie e il Gala Torneo Regionale per Host in Italia. Gli eventi hanno selezionato tre vincitori che saranno premiati nell'imminente Bigo Awards Gala 2022.

Ai primi tre broadcaster, GIO (BIGO ID: LamboGio), Salah Eddine (BIGO ID: Lina130519) e Lydia (BIGO ID: PikaLydia), così come a tre famiglie, Lambo Family, Sasà Tarzan Team e Aquila Imperiale saranno conferiti i premi "Top Regional Broadcaster" e "Top Regional Family" nel BIGO Awards Gala 2022, in segno di riconoscimento e apprezzamento dei loro successi.

Grandi talenti dei vincitori

Gio è l'Host n.1 del Gala Torneo Regionale per Host. In precedenza faceva un lavoro d'ufficio. Ha iniziato lo streaming di contenuti su Bigo Live nel marzo 2020, Gio è diventato rapidamente famoso per il suo umorismo e la sua eloquenza nella conversazione. Insieme ai suoi fan, spesso trascorre ore a chiacchierare, cantare e scambiare esperienze che apportano motivazione, presenza social e impatto sull'economia virtuale. Gio ha mostrato prestazioni straordinarie nel Gala Torneo Regionale per Host e ha accumulato molti fan durante l'evento.

Un altro vincitore, Lambo Family, ha un grande talento nel cantare, ballare e nelle performance interattive live. La Lambo Family si è classificata al primo posto nel Gala Torneo Regionale per Famiglie e nella TOP 10 nel Concorso globale per famiglie.

Il leader di Lambo, Salah Eddine, ha dichiarato: "La famiglia, in quanto comunità online, è un concetto unico di BIGO LIVE. Consente a persone con interessi affini di entrare in contatto. Sono lieto di riunire più di 1.600 membri per formare una famiglia in cui abbiamo percepito un senso di gloria, unità e fratellanza".

Un portavoce di Bigo Live ha aggiunto: "Quest'anno abbiamo assistito a una straordinaria crescita di Bigo Live dato che un maggior numero di italiani ha scoperto i vantaggi dello streaming live, quindi abbiamo voluto condividere i nostri ringraziamenti e restituire ai broadcaster e alle loro comunità una campagna che amplifica il loro vero legame e talento al di fuori dello spazio digitale".

In segno di apprezzamento e riconoscimento dei loro successi, l'evento presenterà anche un'esibizione di tutto rispetto da parte del broadcaster italiano Simon A (BIGO ID: 718698589), che canterà un assolo dei LA SINTESI al Gala.

Bigo Live trasmetterà anche uno speciale Natale e uno speciale Capodanno per il pubblico. Durante il periodo natalizio, Bigo Live Italy lancerà le campagne BIGO VOICE 2021 per assicurarsi che gli utenti dell'app possano godere dello spirito delle feste con l'aiuto dei broadcaster durante i festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno. Per ulteriori informazioni, scarica l'app Bigo Live.

Informazioni su Bigo Live

Bigo Live è una delle community social di streaming live in più rapida crescita nel mondo, che consente agli utenti di trasmettere in tempo reale e condividere momenti della loro vita, mostrando il proprio talento e interagendo con persone da tutto il pianeta. Bigo Live ha circa 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi ed è attualmente leader di mercato nel campo dello streaming live. Lanciata nel marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di BIGO Technology, con sede a Singapore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717457/IMG_20211229_WA0021.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpg