SNAI – Coppa Italia: Napoli, Milan e Atalanta con un piede nei quarti

11 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) -

Tutte all'insegna dell'«1» le prime tre partite degli ottavi di finale. Bergamaschi a 1,30 con l'Atalanta, rossoneri a 1,27 nel match con il Genoa. Più aperta la sfida tra gli azzurri e la Fiorentina, ma per i viola la vittoria è un'impresa da 4,25.

Milano, 11 gennaio 2022 – La Coppa Italia entra nel vivo, con l'ingresso delle otto teste di serie (le prime otto classificate della scorsa serie A), esentate dai primi turni. Domani e giovedì sono in programma i primi tre incontri degli ottavi di finale a turno unico. Si comincia con Atalanta-Venezia, domani al Gewiss Stadium, un match che vede favoritissimi i padroni di casa, due volte finalisti nelle ultime tre edizioni. Su SNAI, il segno «1» si gioca a 1,30, mentre le chance del Venezia si collocano ad alta quota, 9,25. Il pareggio che condurrebbe ai supplementari è un'ipotesi che vale 5 volte la posta. Pochi dubbi sul fatto che sarà un incontro non povero di reti, tanto che l'Over scende fino a 1,55 e l'Under è a quota 2,30

Napoli, svolta Under - Giovedì al Maradona scendono in campo Napoli e Fiorentina, e anche qui il pronostico SNAI tende al segno «1», dato a 1,75, contro un «2» a 4,25 e una «X» a 3,90. Pesano probabilmente anche i risultati dei più recenti scontri diretti, vinti dal Napoli: un anno fa, sul proprio terreno, la squadra allora allenata da Gattuso si impose con un fragoroso 6-0, poi andò a vincere anche al Franchi (0-2). In questa stagione le due squadre si sono incontrate a Firenze nello scorso ottobre e il risultato è stato ancora favorevole al Napoli (1-2 in rimonta). Negli ultimi tempi, forse anche a causa delle numerose assenze, la squadra di Spalletti sembra aver perso la vena realizzativa: soltanto 3 i gol realizzati nelle ultime cinque gare, tutte concluse con risultati da Under. Gli analisti però stavolta vedono un match da Over, dato a 1,65.

Genoa, problema gol - A seguire, andranno in campo a San Siro Milan e Genoa, che si sono incontrate a Marassi lo scorso 1° dicembre, in un match che ha visto il dominio rossonero (0-3). Il cammino per il Genoa è in salita anche stavolta: la vittoria del Milan vale soltanto 1,27, l'impresa rossoblù moltiplica la posta per 10. Alto anche il pareggio nei tempi regolamentari, a 5,75. Il Genoa ha il problema dell'attacco, che nelle ultime dieci partite ha realizzato soltanto 4 reti. Prevedibile, con questi presupposti, che la quota del Goal (2,15) sia nettamente superiore a quella del No Goal (1,60).

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: [email protected]

Cell: 348.4963434