Google, su Maps da oggi mappe più dettagliate

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Google Maps diventa più utile e inclusivo grazie alla funzione di mappe stradali dettagliate in più città nel mondo e Roma sarà la prima per l'Italia. Inizialmente Maps si trattava solo di uno strumento di navigazione ma adesso, spiega Google, per molti è diventato un luogo dove farsi ispirare e dove trovare informazioni su dove andare e cosa fare. Oggi, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e la comprensione dei paesaggi urbani di tutto il mondo, Google introduce una nuova funzione: le persone potranno vedere informazioni stradali altamente dettagliate, tra cui dove sono i marciapiedi, le strisce pedonali e le isole pedonali, insieme alla forma e alla larghezza di una strada in pendenza.

Google rileva che questi dettagli sono utili anche perché sempre più persone stanno cercando nuovi modi di muoversi in città a causa della pandemia e in questo modo potranno pianificare maggiormente il proprio percorso. Queste informazioni possono anche aiutare i pedoni a pianificare il percorso più adatto, specialmente quando si usa una sedia a rotelle o un passeggino. Le informazioni su questa nuova funzionalità di Google Maps, adesso disponibile anche per il territorio romano, sono disponibili qui e qui. L'annuncio ed i dettagli delle novità sono arrivate con blogpost a livello internazionale.