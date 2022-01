Calcio: Allegri, 'Bonucci recuperato, Danilo non si sente ancora sicuro'

11 gennaio 2022 a

Torino, 11 gen. - (Adnkronos) - "Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri leggendo la Gazzetta dello Sport, era stonato il giudizio su Rugani che ha fatto una bella partita a Roma. Come al solito vengono attaccate le etichette ai giocatori. Ci tenevo a dirlo perché ha fatto molto bene, lui nei modi di difendere è tra i più bravi e poi come tutti ha i suoi difetti. Dybala non doveva giocare 86 minuti contro la Roma e vediamo come sta". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter.

"Domani è una partita a sé, in uno stadio meraviglioso contro la squadra più forte del campionato che arriva in un momento esaltante -aggiunge Allegri-. Sarà una bellissima partita che non deve intaccare il nostro cammino qualsiasi sia il risultato. Sabato poi arriva l'Udinese, domani dobbiamo giocare con entusiasmo, voglia e intelligenza cercando di portare a casa questa Supercoppa".