Infortuni: operaio schiacciato da cassaforte in una banca a Milano, è grave**

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Un operaio di 47 anni è stato schiacciato da un armadio cassaforte del peso di circa tre quintali mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazioni all'interno di una filiale di una banca a Milano, rimanendo gravemente ferito. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 in via Padova. L'uomo ha riportato ferite all'addome, al bacino e a un braccio ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e i carabinieri.