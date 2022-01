Sassoli: +Europa, 'vergogna per odio e insulti in rete'

11 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Vergogna. Solo questo possiamo provare per tutti quegli individui che stanno gioendo per la morte di David Sassoli". Lo afferma il presidente dell'Assemblea nazionale di +Europa Fabrizio Ferrandelli.

"'Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio', state dicendo nei vostri gruppi. E dovreste vergognarvi -prosegue-. Ma la vergogna non sapete neanche cosa sia, voi. E nemmeno la legge. La stessa legge che ci auguriamo davvero possa portarvi davanti ad un tribunale a rispondere per ogni parola di odio che state rovesciando sulla morte di David Sassoli. Solo questo è l'augurio che possiamo farci”.