Scuola: De Rosa (presidi Campania), '45mila alunni assenti, assenze personale al 6%'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ripresa regolare per la scuola in Campania. Alcune defezioni alle superiori per la protesta degli studenti. Ma al primo ciclo tutto sotto controllo". Lo dice all'Adnkronos Francesco De Rosa, presidente Associazione nazionale presidi per la Campania ed aggiunge: "per quanto riguarda gli assenti siamo in linea con i numeri di Bianchi: 6% di assenze tra il personale; 5% tra gli alunni, cioè circa 45mila studenti non sono ancora tornati sui banchi, causa covid. In città come Napoli ci sono forte oscillazioni tra i quartieri: a Chiaia gli assenti non superano il 2%, in altre zone arrivano anche al 10%. Circa duemila le classi in ddi e dad, cifra che risponde ad una media di 5-10% circa di classi, ma i dati si stanno ancora aggiornando".