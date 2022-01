Come contrastare lo stress psicologico causato dalla secchezza vaginale

11 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) -

Padova, 11/01/2022 - La secchezza vaginale, oltre a provocare fastidiosi sintomi e disagi come irritazione, bruciore e dolore durante il rapporto sessuale con possibili perdite di sangue, può anche contribuire a generare o perpetuare uno stato di stress e ansia che potrebbero ripercuotersi negativamente sul rapporto di coppia.

In condizioni di normalità, la mucosa che riveste la vagina e la vulva ha una superficie lucida e umida ed una consistenza morbida ed elastica. Queste caratteristiche fondamentali sono mantenute grazie ad un delicato equilibrio ormonale che gestisce il giusto livello di idratazione e lubrificazione.

Nel caso in cui ci sia una sensazione di secchezza o compaiano i sintomi come quelli precedentemente citati, il consiglio è quello di rivolgersi al ginecologo per una pronta ed accurata cura.

Cure e rimedi per la secchezza vaginale

Un rimedio è l'acido ialuronico che, esercita una funzione idratante e di conseguenza riparativa a livello della mucosa vaginale.

L'elevato potere idratante dell'acido ialuronico permette infatti di legare e trattenere le molecole d'acqua (1 solo grammo di acido ialuronico può trattenere sino a 6 litri di acqua) formando un film protettivo stabile sulla superficie della mucosa.

Fidia Farmaceutici ha sviluppato Hyalo Gyn® idratante vaginale con tecnologia a lento rilascio (Hydeal-D® 0,2%). Questo prodotto innovativo, derivato dall'acido ialuronico e disponibile sia in formulazione GEL che in OVULI, è indicato per il trattamento della secchezza vaginale con la capacità di favorire il processo di guarigione della mucosa, oltre a fornire azione idratante e lubrificante. Pratici da usare, con una applicazione ogni 3 giorni per un periodo di 30 giorni (salvo diverso parere del Medico), non colano, non ungono, sono inodori, incolori e non contengono eccipienti potenzialmente tossici o irritanti come parabeni e conservanti.

E per una rapida azione idratante e protettiva, utile anche ad eliminare delicatamente i residui di altri ovuli o creme medicate, puoi provare Hyalo Gyn® lavanda vaginale, formulazione delicata a base di acido ialuronico 0,2%, senza tensioattivi e parabeni che è utilizzabile da tutte le donne a tutte le età.

Al fianco di questi prodotti è stata inoltre sviluppata la linea Hyalo Gyn® Intimo a base di acido ialuronico 0,2% che propone invece due soluzioni per la detersione intima femminile, particolarmente indicati in tutti i casi di secchezza vaginale in donne di tutte le età. Dermatologicamente e clinicamente testati sotto controllo ginecologico, questi prodotti sono stati formulati in delicata mousse con ingredienti e valori di pH differenziato, proprio per rispondere alle diverse esigenze delle due più delicate fasi di età della donna: ACTIVE (PH 3.5) per l'età fertile e ADVANCE (PH 4.5) per il pre e post menopausa durante le quali i valori di pH vaginali sono differenti.

Hyalo Gyn gel in applicatori preriempiti e Hyalo Gynovuli sono dispositivi medici CE 0123. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Hyalo Gyn lavanda è un dispositivo medi-co CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Aut. Pubb. 10/12/2021

Contatti

Fidia farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme (PD)

Tel. (+39) 049 8232221 - 2222

Fax (+39) 049 810653

e-mail: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fidia-farmaceutici-spa/