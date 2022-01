11 gennaio 2022 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, lasciando l'Aula di Palazzo Madama dopo aver commemorato David Sassoli, ha incrociato il leader della Lega Matteo Salvini. "Ciao, presidente", si è rivolto al presidente del Consiglio il segretario del Carroccio. I due si sono fermati per qualche minuto per uno scambio. Poi Draghi ha proseguito, imboccando l'ascensore per lasciare il Senato diretto a Palazzo Chigi.