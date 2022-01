Sostenibilità: robotica e sculture cinetiche le nuove frontiere dell'azione di BrianzAcque (2)

11 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Luca Baglivo, direttore di Creda Onlus si dice convinto che “L'avvio di questi percorsi “Tinkering” per le scuole con BrianzAcque, rappresenta un esempio virtuoso di piena collaborazione con un'azienda del territorio, che come noi, crede fermamente nel potere dell'educazione e della formazione dei giovani alla Sostenibilità. Il progetto “Spazio Invento – I mulini dell'energia” presenta un' innovativa modalità di potenziare l'offerta didattica e avvicinare i giovani alle cosiddette materie Stem ( Science, Technology, Engineering e Mathematics) in maniera creativa, per sviluppare competenze scientifiche, ambientali, trasversali e di problem solving”.

I laboratori prenderanno il via dal prossimo mese di marzo e avranno una durata di 3 ore ciascuno. Continueranno per un triennio scolastico, fino al 2026, così da coinvolgere il maggior numero di studenti possibili. Per ogni annualità verranno interessate 40 classi. Diversamente dai corsi didattici ed educativi sull'oro blu fin qui svolti da BrianzAcque, che erano rivolti per lo più ai bambini delle “elementari”, l'innovativa metodologia di “Spazio Invento- Il Mulino delle Energie” va ad intercettare un target di alunni più grandi. Ad essere interessate saranno infatti le classi quinte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Con il laboratorio di robotica gli studenti si confronteranno con una situazione-problema da risolvere e proveranno a costruire in modo collaborativo robot elettrici capaci di muoversi, girarsi e disegnare.

Il laboratorio di sculture cinetiche sarà un momento esperienziale, che consentirà ai ragazzi di realizzare macchine capaci di movimento con una gamma di materiali diversi, tra cui anche quelli di recupero: potranno così cimentarsi e capire, sperimentando e costruendo, il significato di equilibrio e trasferimento di energia.

L'approccio metodologico e le attività di tinkering proposte hanno l'obiettivo di allenare una forma mentis e di formare cittadini capaci di abbracciare le sfide della sostenibilità e di mettersi in azione per il bene dell'ambiente e del pianeta. Fiducia in se stessi e negli altri, creatività, pensiero critico e flessibilità vengono sollecitare attraverso la curiosità per la scoperta, insegnando a prendere le decisioni e a responsabilizzarsi nel trovare la soluzione insieme.