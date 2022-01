Basket: Eurolega, rinviata Olimpia Milano-Unics Kazan per casi Covid nella squadra russa

11 gennaio 2022 a

Milano, 11 gen. - (Adnkronos) - Il match della regular season di Eurolega tra l'Olimpia Milano e l'Unics Kazan, previsto per giovedì 13 gennaio, è stato rinviato. La squadra russa ha richiesto la sospensione dopo che numerosi membri della squadra sono risultati positivi al Covid-19, e non hanno il numero minimo di otto giocatori idonei a giocare. Secondo il Regolamento Covid-19, approvato dall'Eca Shareholders Executive Board, ogni partita può essere riprogrammata fino a tre volte, in presenza di date disponibili. L'Eurolega coordinerà con entrambe le squadre le migliori opzioni per poter riprogrammare la partita.