Pd: Bersani, 'pensiamo a un nuovo partitone come l'Ulivo'

12 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il campo progressista è un'alleanza solida tra i Cinquestelle e una sinistra plurale riaggregata. Andando oltre quello che c'è. Guardando all'interno della società. Il nostro potenziale è maggiore di quello che esprimiamo. Mettiamo insieme un manifesto di pochi punti, che parta dal lavoro. Un nuovo partitone come nuovo Pd andrebbe benissimo. E se non ci si riesce serve qualcosa di nuovo, come fu con l'Ulivo. Meno di un partito, ma più di un'alleanza. La risposta però tocca a loro. Al Pd". Lo dice Pier Luigi Bersani, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Quanto al rapporto con il Movimento Cinquestelle, "quelli che nel centrosinistra li prendono come bersaglio concludano coerentemente: io voglio che vinca la destra. Conosciamo i problemi di un Movimento in cerca d'autore. Una volta incontrai Di Battista alla buvette e gli consigliai di andarsi a cercare in Rete, vista la sua dimestichezza con il mezzo, i testi sul Diciannovismo. Quindi mi è tutto chiaro. Ma io i Cinquestelle li voglio nel nostro campo. Dobbiamo tifare per Conte".